Le cannabis et le vapotage nuisent au rendement scolaire

La consommation de cannabis et l’usage de la cigarette électronique peuvent compromettre les résultats scolaires et pousser à des comportements sexuels à risque chez les adolescents, selon une étude.

Les jeunes adolescents qui consomment régulièrement du cannabis et utilisent la cigarette électronique minimisent les risques associés à ces comportements de consommation, rendus «acceptables» à leurs yeux.

Des études antérieures sur les risques pour la santé, liés au vapotage et au cannabis, n’avaient pas établi avec certitude un lien de causalité avec la faiblisse des résultats scolaires et des comportements sexuels non sécuritaires.

«Nous avons travaillé avec un échantillon de 30 000 adolescents aux États-Unis dont plusieurs avaient une consommation unique ou double de la cigarette électronique et de cannabis», a indiqué le Dr Nicholas Chadi, pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en médecine de l’adolescence et toxicomanie au CHU Sainte-Justine.

L’analyse des données par l’équipe de chercheurs révèle une différence notable entre les adolescents amateurs de vapotage et de cannabis et ceux qui ne consomment pas.

Contrairement aux adolescents qui ne consomment pas, ceux qui recourent à la consommation de cannabis ou l’utilisation de la cigarette électronique, ou les deux à la fois, présentent un risque accru au niveau du rendement scolaire et certains comportements sexuels non sécuritaires.

«Nous avons là un message clair disant que la vapoteuse de nicotine doit être considérée comme étant associées à des comportements à risques, au même titre que la consommation de cannabis ou d’autres substances», a expliqué Dr Chadi.

L’auteur de l’étude publiée mercredi dans le journal «Substance Use and Misuse» insiste sur la nécessité de mettre en place des stratégies de prévention efficaces à même d’atténuer les effets potentiels de la consommation des deux substances sur les résultats scolaires et les comportements sexuels à risques chez les jeunes.