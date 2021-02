Le CF Montréal dévoile son maillot

Après avoir modifié officiellement son identité le 14 janvier, le Club de Foot Montréal a présenté son maillot en prévision de la prochaine saison, jeudi.

Par le biais d’une vidéo d’un peu plus d’une minute dans laquelle on voit le milieu québécois Samuel Piette, le club a présenté son uniforme noir, orné de lignes horizontales bleues au niveau des épaules. Le chandail comprend le logo affiché sur le côté gauche supérieur de son détenteur, donc près de son cœur. À droite, la marque adidas apparaît, tandis que le logo de BMO se trouve au centre.

«Ce maillot se veut une célébration du caractère unique de notre ville, de notre province et de notre histoire, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore, dans un communiqué. Nous sommes fiers d'où nous venons et de ce qui nous distingue. Cette évolution s'inscrit dans ce sentiment et cette volonté d'être différents et unis. Tous nos anciens joueurs, les moments marquants que nous avons vécus avec nos partisans et nos championnats, ce sont des éléments qui composent notre ADN et que nous avons incorporé dans ce maillot afin qu’il soit partie intégrante de ce qui sera porté par les joueurs d’aujourd’hui et qui se chargeront d’écrire le prochain chapitre.»

Par ailleurs, une version grise de l’équipement, disponible sur le site de l'équipe, est un peu différente : il n’y a pas de lignes horizontales au haut, sauf que trois bandes noires verticales se retrouvent sur l’épaule droite. Le logo de la banque est cette fois accompagné des lettres BMO au centre.

Protestations

L’organisation montréalaise s’est retrouvée sous les feux de la rampe ces dernières semaines en raison de son nouveau nom ayant déplu à plusieurs partisans qui auraient préféré la voir utiliser à nouveau l’appellation «Impact». En plus d’une lettre ouverte envoyée par les Ultras à l’équipe et diffusée sur Twitter la semaine dernière, certains ont manifesté à proximité du Stade Saputo, le domicile du club, plus tôt ce mois-ci. Des gens en ont profité pour commettre des actes de vandalisme sur les lieux; des affiches arborant le nouveau logo – évoquant un flocon de neige - ont notamment été peinturés, des gestes que le CF Montréal a vigoureusement condamnés.

L’équipe de la métropole québécoise a utilisé le nom «Impact» à compter de 1993, bien avant son arrivée en Major League Soccer en 2012, pour ensuite privilégier une dénomination différente cette année.