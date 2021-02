L’enseigne Walmart augmente les salaires de ses employés après une bonne année 2020

Washington | Le géant de la distribution Walmart, premier employeur privé américain, va augmenter le salaire de 425 000 employés après une année où la pandémie a dopé ses ventes, une initiative de nature à raviver le débat sur la hausse du salaire minimum aux États-Unis voulue par Joe Biden.

L’enseigne Walmart a affiché des ventes « record » au quatrième trimestre mais a été moins rentable que n’espéraient les marchés, selon un communiqué publié jeudi.

Le géant du discount, qui emploie 2,2 millions de personnes dans le monde, a aussi annoncé qu’il allait augmenter le salaire de près d’un demi-million d’employés « de première ligne » aux États-Unis pour atteindre « une moyenne supérieure » à 15 dollars de l’heure.

Cette cible de rémunération fait écho au débat national promu par le président démocrate Joe Biden qui veut généraliser au niveau fédéral un salaire minimum horaire de 15 dollars, contre 7,25 dollars actuellement.

Pour l’instant, le salaire minimum d’entrée chez Walmart reste à 11 dollars de l’heure.

Le groupe avait augmenté les rémunérations de 165 000 employés l’automne dernier.

« Les changements ont accéléré en 2020 dans le secteur de la distribution », a indiqué le PDG Doug McMillon au cours d’une téléconférence avec des analystes.

« L’approche que nous essayons d’adopter depuis des années est de créer une échelle d’opportunités de carrière au sein de l’entreprise pour le personnel, comme en ont profité beaucoup d’entre nous », a expliqué Doug McMillon, 54 ans, qui a lui-même commencé sa carrière comme stagiaire à Walmart.

Il a indiqué que la pandémie entrainait de nombreux changements, comme la hausse des retraits des commandes à l’entrée du magasin, ce qui implique une gestion des stocks et des tâches du personnel différentes.

La hausse des salaires vers cet objectif de 15 dollars horaires va se faire « sur la durée et selon les conditions géographiques, alors qu’il y a des parties du pays où le salaire d’entrée doit être inférieur à 15 dollars », a encore indiqué le patron de Walmart.

« Bien sûr, nous sommes très conscients du débat national autour des 15 dollars de l’heure et nous pensons que c’est un objectif important », a-t-il ajouté.

« Mais nous pensons également que cela devrait être rythmé d’une manière qui soit bonne pour l’économie américaine », a-t-il observé.

L’initiative de Walmart intervient au moment où l’aile progressiste du parti démocrate insiste, en dépit de l’opposition des modérés, pour faire figurer dans le futur plan de relance de 1900 milliards de dollars en discussion au Congrès la proposition de Joe Biden de porter le salaire minimum fédéral à 15 dollars.

Plongeon de l’action

Sur le plan des résultats, Walmart a enregistré une progression de 7,3% de son chiffre d’affaires trimestriel à 152,1 milliards de dollars, « un record », dopé par une croissance de 69% de ses ventes en ligne aux États-Unis.

Mais en raison de charges et d’investissements exceptionnels liés à la pandémie, l’entreprise a essuyé une perte nette trimestrielle de 2,1 milliards de dollars.

Hormis ces différents éléments exceptionnels, Walmart a été rentable mais bien moins qu’espéré puisque le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, est ressorti à 1,39 dollar, bien en dessous des 1,51 dollar attendus.

À Wall Street, le cours de l’action Walmart, un poids lourd de l’indice boursier vedette Dow Jones, plongeait de presque 6% en milieu de séance.

Le groupe a par ailleurs indiqué qu’il allait multiplier les investissements, portés à 14 milliards de dollars pour l’exercice en cours afin d’automatiser et améliorer sa chaîne d’approvisionnement.

Sur l’année, Walmart a réalisé un chiffre d’affaires de 559,2 milliards de dollars, en hausse de 6,7%.

Le bénéfice net s’est inscrit à 13,5 milliards de dollars, en repli de 9,2%. Ajusté par action, le bénéfice ressort à 5,48 dollars, en-deçà des 5,59 dollars espérés par les analystes.

Pour l’exercice 2021-2022 en cours, l’enseigne fait des prévisions prudentes, avec une croissance des ventes « faible à un chiffre ».

Tout dépendra « de la durée et de l’intensité de la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, du calendrier et de l’efficacité des vaccins dans le monde, de l’ampleur et de la durée de la relance économique, des tendances de l’emploi et de la confiance des consommateurs », avertit Walmart.