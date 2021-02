Les Maple Leafs assomment les Sénateurs

Les Maple Leafs ont servi une correction aux Sénateurs d’Ottawa, jeudi au Scotiabank Arena, en l’emportant 7 à 3.

La troupe de Sheldon Keefe s’est offert une confortable avance de 6 à 1 au deuxième engagement. Contrairement au duel de lundi entre les deux équipes, la formation torontoise n’a pas laissé sa rivale effectuer une remontée spectaculaire au troisième tiers.

Auston Matthews et Mitch Marner ont été particulièrement productifs avec une récolte de quatre points chacun, tandis que Joe Thornton en a amassé trois.

Michael Hutchinson a réussi une performance de 34 arrêts devant le filet des Maple Leafs. Devant la cage adverse, Marcus Hogberg a laissé un tir sur cinq lancers avant de quitter le match, blessé. En relève, Murray a cédé six fois sur 26 tirs.

Les Maple Leafs se dirigeront maintenant à Montréal pour y affronter le Canadien de Montréal, samedi. Pour leur part, les Sénateurs retourneront à Ottawa, en attente du Canadien, dimanche.

Les Flyers tiennent tête aux Rangers

À Philadelphie, les Flyers disputaient un premier match depuis le 7 février en raison de la COVID-19. Toujours soumis au protocole de ligue en la matière, sept de leurs joueurs manquaient toujours à l’appel jeudi soir contre les Rangers de New York, qui l’ont emporté par la marque de 3 à 2.

C’est Artemi Panarin qui a inscrit le but gagnant en fusillade. L’attaquant russe effectuait son retour dans la formation des Rangers après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure au bas du corps. Il a obtenu une mention d’aide dans la rencontre.

En l’absence des attaquants Claude Giroux, Travis Konecny, Scott Laughton, Oskar Lindblom, Morgan Frost et Jakub Voracek, ainsi que du défenseur Justin Braun, les Flyers ont quand même réussi à embêter les Rangers.

Le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a même donné les devants à l’équipe locale en marquant son deuxième but de la saison dès la première minute de jeu.

Colin Blackwell et Brendan Smith ont marqué tour à tour pour les Rangers, mais Joel Farabee a forcé la prolongation en touchant la cible avec moins de deux minutes à faire en troisième période.

Domi sort de sa torpeur

À Columbus, l’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a aidé les Blue Jackets de Columbus à blanchir les Predators de Nashville 3 à 0, en inscrivant son troisième filet de la saison.

Récemment relégué sur le quatrième trio des Blue Jackets, Domi a enfilé le deuxième but des siens au second engagement. Cam Atkinson, en première période, et Eric Robinson, dans un filet désert au dernier tiers, ont complété le pointage.

Elvis Merzlikins est celui qui a signé le blanchissage grâce à une performance de 32 arrêts. Son vis-à-vis, Juuse Saros, a cédé deux fois sur 21 lancers.