L’Université Laval prépare une session d’automne en présence et à distance

Jongleant avec plusieurs scénarios, l’Université Laval se prépare à offrir à ses étudiants «une vaste offre de formation à distance» combinée à un «maximum d’activités en présence» pour l’année universitaire 2021-2022.

«On va faire preuve de créativité pour vous accueillir sur le campus, tout en vous offrant la flexibilité de l’apprentissage à distance», a affirmé la rectrice Sophie D’Amours dans un communiqué rendu public jeudi.

La direction tentera de faire en sorte que les étudiants puissent profiter au maximum des infrastructures sur le campus dans le respect des limites qui seront imposées par les autorités gouvernementales, précise-t-on.

«Maintenant que tout le monde a goûté à l’apprentissage en ligne, on constate qu’il y a des membres du corps professoral, des membres du corps enseignant et des membres de la communauté étudiante qui ont adoré l’expérience, alors que d’autres ont très hâte de revenir en classe. Pour la grande majorité de notre communauté, l’idéal se trouve à quelque part au milieu, avec certains apprentissages à distance et d’autres en présence. Notre défi, ce sera de donner un nouveau sens à l’"expérience campus"», a ajouté Mme D’Amours.

Bilan positif

L’Université Laval dresse par ailleurs un bilan positif de la dernière session, qui s’est déroulée principalement en ligne pour une vaste majorité d’étudiants.

Le taux de réussite est semblable à celui de l’année précédente, alors que le nombre d’étudiants qui ont abandonné au moins un cours à la session d’automne 2020 est en baisse de 10% comparé à l’automne 2019.

Les inscriptions sont plutôt en hausse de 10%.

Plus de détails à venir...