Marc-André Fleury s’épanouit encore

Peter DeBoer, Kelly McCrimmon et les Golden Knights de Vegas ont choisi de construire avec Robin Lehner. Gardien numéro un lors des plus récentes séries éliminatoires dans la bulle à Edmonton, le Suédois a obtenu un lucratif contrat de cinq ans et 25 millions.

Les Golden Knights n’ont pas appris des Penguins de Pittsburgh. Il ne faut jamais faire l’erreur de croire Marc-André Fleury sur la pente descendante. Ce n’est pas la malédiction du « Bambino » avec les Red Sox ou de la chèvre avec les Cubs, mais Fleury a le don de venir hanter ses anciens ou actuels patrons.

Selon les plans établis par l’équipe, Fleury devait se contenter d’un rôle semblable à celui de Jake Allen avec le Canadien. Il s’attendait à servir de gardien numéro deux de luxe pour offrir du repos à Lehner.

Blessé au haut du corps, ce dernier n’a pas enfilé l’uniforme des Knights depuis le 7 février. Fleury a regagné son poste de numéro un et il joue à la hauteur de ce titre.

« Oui, j’aime mon début de saison. Ça fait du bien pour ma confiance et mon moral, a dit Fleury lors d’une entrevue téléphonique accordée au Journal. J’ai trouvé la saison morte stressante avec les rumeurs d’échange et tout le reste. J’ai fait mon possible pour arriver en grande forme au camp. J’ai gardé la bonne approche.

« Il n’y a eu aucun match préparatoire durant le camp, mais j’ai trouvé mon rythme rapidement. Je ne peux vraiment pas me plaindre. L’équipe joue aussi très bien devant moi. Quand tu as une bonne équipe, c’est toujours plus facile d’obtenir de bonnes statistiques. »

Au sommet

Le nom de Fleury se retrouve au sommet de deux catégories de statistiques importantes chez les gardiens : la moyenne de buts alloués et le taux d’efficacité. Parmi les gardiens qui ont obtenu un minimum de huit départs, l’homme masqué de 36 ans domine sa profession avec une moyenne de 1,56 et un taux d’efficacité de ,937.

Quand on lui parle de ses statistiques personnelles, il dévie rapidement la conversation vers un enjeu plus important à ses yeux.

« C’est le fun à voir, mais ce n’est pas encore beaucoup de matchs, a rappelé le gardien originaire de Sorel-Tracy. On ne parle pas d’une saison complète. Je n’ai jamais vraiment été axé sur ces chiffres-là. C’est peut-être parce que je n’ai jamais eu des statistiques extraordinaires pour la moyenne et le taux d’efficacité. J’ai toujours priorisé la colonne des victoires, pour moi c’est la statistique la plus significative pour un gardien. J’ai comme objectif de gagner mes départs, peu importe le pointage final. »

Des doutes

Depuis ses débuts à Vegas en 2017-2018, Fleury a toujours servi d’image principale de cette équipe d’expansion. À sa première année, il a conduit son équipe à la finale de la coupe Stanley. Il avait relancé sa carrière loin de Pittsburgh. C’était jusqu’à cet été alors que Peter DeBoer a décidé de miser sur Lehner en séries.

Fleury ne s’en cache pas, il a trouvé les derniers mois difficiles.

« En séries, j’ai regardé plusieurs matchs du bout du banc de l’équipe. Quand ça arrive, c’est normal de douter même si j’ai toujours eu confiance en mes moyens. Je me posais des questions. Je ne rajeunis pas. Ils ont choisi de me mettre de côté, alors ce n’est jamais facile. Mais je voulais prouver à moi-même que j’étais encore capable de suivre la parade, comme on dit.

« J’ai fait mon possible pour oublier ça et revenir en pleine forme, a-t-il continué. Comme je le disais au départ, ça me fait du bien pour le moral de voir que je peux encore jouer et que je peux encore gagner. Je donne une chance à mon équipe d’être dans le match tous les soirs. »

Un partage à venir

Quand Lehner recevra le feu vert des médecins, ce qui ne devrait pas être le cas avant quelques semaines, Fleury s’attend à voir moins d’action.

« J’imagine qu’on partagera le filet à son retour. Nous avions un bon départ comme équipe avec l’alternance pour les deux gardiens lors des premiers matchs du calendrier, a-t-il expliqué. Robin cherchera à jouer à son retour, tout comme moi.

« C’est important de compter sur deux bons gardiens. Quand tu as trois matchs ou quatre matchs dans une semaine, c’est logique de partager la tâche. Mais il y a toujours deux côtés à une médaille. Le partage permet un plus grand repos et plus de temps sur la glace pour des entraînements. Mais de l’autre côté, quand tu joues plus souvent, on dirait que le match devient plus facile, que l’action se passe un peu plus au ralenti. Tu finis par penser moins quand tu joues plus souvent. »

Depuis le début de l’année, Fleury joue visiblement l’esprit en paix.

►Les Golden Knights joueront samedi après-midi contre l’Avalanche du Colorado dans le décor enchanteur du lac Tahoe, situé à la frontière du Nevada et de la Californie.