Pétition contre le nouveau film de Sia

Plus de 66 000 personnes ont signé une pétition en ligne demandant à la Hollywood Foreign Press Association de retirer les deux nominations aux Golden Globes pour le film de Sia, Music.

La chanteuse, qui a fait ses débuts dans la réalisation avec le drame musical, est critiquée pour sa représentation de l'autisme. Les signataires de la pétition de Change.org affirment notamment qu'elle contribue à «des stéréotypes nuisibles sur les personnes autistes».

«Les Golden Globes doivent annuler leurs deux nominations pour le meilleur film musical/comique et la meilleure actrice de comédie musicale: Kate Hudson, et l'industrie du divertissement doit promettre de travailler activement à l'inclusion et à une meilleure représentation des personnes handicapées», a insisté l'auteur de la pétition.

Aux côtés de Kate Hudson et de Leslie Odom Jr, la danseuse Maddie Ziegler, collaboratrice régulière de Sia, interprète une adolescente autiste non verbale. Les signataires de la pétition s'opposent au choix de la jeune femme, affirmant que «les vrais autistes ont été ignorés dans le processus de distribution lorsque Sia a choisi Maddie Ziegler, neurotypique, pour jouer ce personnage autiste de Music, parce qu'elle ''ne peut pas faire un projet sans elle". En outre, le film comporte des séquences musicales fantaisistes qui se déroulent dans l'esprit de Music, qui utilisent des lumières stroboscopiques et des mouvements rapides de caméra, ce qui le rend inobservable pour de nombreuses personnes atteintes d'autisme et d'épilepsie. Sia a fait en sorte qu'une majorité d'entre nous ne pourra pas le regarder».

Bien que Sia n'ait pas accepté les critiques du film, supprimant son compte Twitter depuis que le débat s'est enflammé, la chanteuse s'est excusée pour une scène, qui montre un personnage autiste en train d'être attaché. Elle a promis d'ajouter un avertissement au film, en précisant: «Je ne tolère ni ne recommande en aucune façon l'utilisation de la contrainte sur les personnes autistes».