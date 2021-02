Pierre-Olivier Joseph suit les pas de Willie O’Ree

Les Penguins ont annoncé jeudi la création de la Willie O'Ree Academy, qui offrira des programmes d’entraînement et de mentorat à de jeunes joueurs de hockey issus des communautés noires de la région de Pittsburgh. L’initiative emballe le défenseur Pierre-Olivier Joseph, qui a lui-même été consulté dans la mise en place du projet.

«Dès que j’en ai entendu parler, j’étais vraiment enthousiaste à l’idée. On espère pouvoir toucher le plus de gens possible [...] et que ça va se répandre comme une toile d’araignée», a dit Joseph en visioconférence, jeudi.

Le Québécois de 21 ans souhaite que l’académie poursuivre en quelque sorte l’œuvre de Willie O’Ree, premier joueur noir à avoir atteint la Ligue nationale de hockey (LNH), en 1958.

«Ç’a commencé avec lui. Il est la raison pour laquelle il y a autant d’ouverture aujourd’hui pour les joueurs noirs dans la LNH. On ne peut le remercier suffisamment pour tout ce qu’il a fait pour nous. Il a ouvert des fenêtres pour qu’on puisse entrer.»

Un bon départ

Joseph a donc plusieurs raisons de se réjouir ces jours-ci. En plus de la naissance de cette académie, le jeune joueur connaît des débuts impressionnants cette saison dans la LNH. En 10 matchs, le choix de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2017 (23e au total) compte déjà cinq points (un but et quatre aides).

Il s’est rapidement attiré la confiance de l’entraineur-chef Mike Sullivan, qui l’utilise avec Kristopher Letang sur la première paire de défenseurs.

«Je ne pouvais pas avoir une meilleure personne pour me servir de modèle et pour apprendre. Je le regarde jouer depuis longtemps. D’avoir la chance d’être sur la glace avec lui et d’avoir ses conseils, c’est incroyable. Si je peux devenir la moitié du joueur qu’il est, je serai heureux.»

Joseph se réjouit également pour son frère ainé Mathieu Joseph, qui connaît lui aussi un très bon début de saison avec le Lightning de Tampa Bay. En 14 matchs, l’attaquant de Laval a inscrit cinq buts et trois aides pour un total de huit points.

«Je regarde ses matchs autant que je peux et il regarde les miens. [...] On se soutient l’un l’autre à travers les hauts et les bas. Présentement, il fait du très bon travail et ça fonctionne bien pour lui. Il n’y a pas de compétition entre nous, mais des fois, son ego grossi un peu, a rigolé le jeune joueur des Penguins. Je suis content qu’il joue aussi bien.»