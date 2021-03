Comment bien choisir votre courtier immobilier à Montréal?

Ça y est, la fièvre du marché immobilier vous a gagné?

Que vous souhaitiez vendre ou acheter une propriété, plus que jamais, il vaut mieux faire équipe avec un bon courtier immobilier. Véritable complice, le courtier immobilier sait à la fois vous guider vers de bonnes affaires, vous accompagner tout au long des démarches et surtout, faire de votre projet une réalité.

Si vous cherchez à vendre ou à acheter une maison à Montréal, vous avez peut-être été saisi par l'effervescence du marché actuel. D'une rapidité sans précédent, les bonnes affaires semblent s'envoler aussitôt qu'elles apparaissent sur le marché.

Or, il est tout à fait possible de vendre votre résidence au juste prix ou d'acheter la propriété de vos rêves sur l'île. À cet égard, un courtier immobilier à Montréal aguerri comme Yanick E. Sarrazin peut vous aider à concrétiser votre rêve!

Fier Montréalais d'origine et résident du Plateau-Mont-Royal, Yanick E. Sarrazin partage votre amour de la vie urbaine, sait combien une belle vie de quartier est importante et surtout, comprend votre désir d'habiter sur l'île!

Son équipe YE/SARRAZIN de RE/MAX et lui ne ménagent donc aucun effort pour vous aider à vendre ou à acheter une propriété à Montréal.



Soucieux de vous faire vivre une expérience immobilière positive, Yanick E. Sarrazin vous propose donc ces quatre astuces pour bien choisir votre courtier immobilier à Montréal :



1. Choisir une bannière immobilière et une équipe de confiance

Comme dans toute relation, la confiance entre votre courtier et vous est essentielle. Vous devez pouvoir vous fier à ses connaissances des normes de l’industrie, à sa bonne application des règles et à son respect des lois immobilières.

Au fil du temps, Yanick E. Sarrazin s’est entouré de courtiers émérites qui lui ressemblent afin de mieux servir sa clientèle, dont Pierre Viens, Danièle Papazian et Elisabeth Augeard.

Tous animés d'une passion sans borne pour l'immobilier, ils en suivent l'évolution avec intérêt et s'inscrivent au palmarès des réussites. À preuve, YE/ se classe parmi les trois équipes les plus performantes de la bannière RE/MAX à Montréal ainsi qu’au premier rang des courtiers immobiliers de la province sur Google!

Spécialisée à la fois dans les maisons à étage, les cottages, les immeubles à revenus et les condos, cette équipe s'est établie comme un incontournable à Montréal, mais surtout comme un complice précieux dans la réalisation du grand projet que représente la vente et l'achat d'une propriété.



2. Se fier à une bonne réputation, basée sur le dévouement et l'écoute

Vous devez ressentir l'écoute et le dévouement du courtier immobilier dès le départ, car après tout, l'accès à la propriété de vos rêves passe souvent par un courtier motivé!

C'est au fil des années que le courtier immobilier RE/MAX Yanick E. Sarrazin a acquis sa solide réputation. On le reconnaît aujourd’hui pour sa grande écoute, sa disponibilité et son engagement envers ses clients.

Les bons commentaires partagés par ceux-ci sur Internet sont d’ailleurs éloquents!



3. S'assurer de la bonne maîtrise des outils marketing en immobilier

Le marché immobilier a été révolutionné par l'arrivée d'Internet, bien sûr, mais depuis, les outils de recherche et de promotion n'ont cessé d'évoluer et de se raffiner.

Assurez-vous que votre courtier soit polyvalent et qu'il sache maîtriser ces outils de manière à faire pleinement rayonner votre propriété à vendre, ou encore pour dénicher votre perle rare avant l'ensemble des acheteurs potentiels.

À cet égard, l’équipe marketing de Yanick E. Sarrazin se spécialise dans le marketing numérique et traditionnel, utilisant ainsi à votre avantage les meilleurs outils disponibles.



4. Valider la connaissance pointue de vos quartiers Montréalais

Préférez un courtier qui possède une connaissance pointue de vos secteurs choisis, mais aussi des environs. Après tout, Montréal regorge de trésors que vous pourriez adorer découvrir.

Reconnus dans le milieu immobilier de Rosemont et comme courtiers de choix dans Villeray , Yanick et son équipe se spécialisent dans les arrondissements Plateau-Mont-Royal , Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray et Ville-Marie, mais également partout dans la métropole.

Fréquentant les cafés, les restos et les boutiques locales de l'île, Montréal n’a plus de secrets pour eux. Ils connaissent l'énergie de chaque quartier, les bijoux cachés de chaque arrondissement et les développements à venir dans chaque secteur.



L'équipe YE/SARRAZIN saura donc vous informer sur les caractéristiques démographiques d'un quartier, sur ses écoles, sur ses services, sur ses commerces ou encore sur son offre culturelle.

Après tout, l'achat d'une maison à Montréal, c'est aussi l'adoption d'un milieu de vie, pas vrai?



Envie de vendre ou d’acheter? Les courtiers de l’équipe YE/SARRAZIN de RE/MAX vous aideront à réaliser vos rêves en matière d’immobilier à Montréal. Communiquez directement avec Yanick E. Sarrazin et son équipe au 514-799-9841 ou visitez www.yanicksarrazin.com .