Poursuite de l’AMF: des amendes totalisant près de 750 000 $

D’importantes amendes totalisant près de 750 000 $ ont été imposées à un cabinet de services financiers et d'assurance ainsi qu’à deux individus à la suite d’une poursuite pénale intentée par l’Autorité des marchés financiers.

Les amendes ont été imposées le 9 février dernier en Cour du Québec à Montréal.

Selon les informations partagées jeudi par l’Autorité des marchés financiers (AMF), Services financiers et d'assurance SAMHAT inc. a plaidé coupable à un chef d'accusation pour avoir aidé Marwa Samhat à transmettre des informations fausses ou trompeuses à l’assureur Sun Life à l'occasion d'activités régies par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF).

Le cabinet, qui a écopé d’amendes totales de plus de 547 000 $, a aussi plaidé coupable à un chef d'accusation pour avoir aidé Haissam Bassam à agir comme représentant en assurance de personnes sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'AMF, a-t-on précisé, par communiqué.

Marwa Samhat devra payer 112 000 $ après avoir plaidé coupable à 12 chefs d'accusation pour avoir transmis des informations fausses ou trompeuses à Sun Life à l'occasion d'activités régies par la LDPSF et à un chef d'accusation pour avoir aidé Haissam Bassam à agir comme représentant en assurance de personnes auprès de 11 clients sans que celui-ci ne soit titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l’AMF, a-t-on aussi expliqué.

Pour sa part, Haissam Bassam a écopé d’amendes totalisant 89 500 $ après avoir reconnu sa culpabilité à un chef d'accusation pour avoir agi comme représentant en assurance de personnes auprès de 11 clients sans être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l’AMF ainsi qu'à neuf chefs d'accusation pour avoir transmis des informations fausses ou trompeuses à des assurés.