TVA: «Révolution» de retour à l’automne

Le retour de «Révolution» est enfin confirmé. C’est l’automne prochain que la populaire compétition de danse enflammera à nouveau les ondes de TVA les dimanches soirs, pour une troisième saison.

Des danseurs qui souhaitaient participer à l’émission avaient déjà été sélectionnés lors des préauditions tenues en janvier et février 2020, avant le premier confinement.

Les tournages de «Révolution» ayant été suspendus en raison de la pandémie – la danse entraînant bien sûr de nombreux contacts physiques –, les futurs participants ont dû prendre leur mal en patience, mais l’attente se terminera cet été, alors que les enregistrements reprendront, toujours en compagnie de l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse, et sous la houlette du producteur Fair-Play et Québecor Contenu. Ne reste que l’identité des maîtres à confirmer officiellement.

Sans public

Quelques changements ont évidemment été apportés au concept pour respecter les mesures sanitaires. Par exemple, il n’y aura pas de public en studio lors des tournages. Mais le plateau circulaire de «Révolution» et ses 120 caméras demeureront les mêmes, avec, toujours, les prises de vue incroyables de 360 degrés qui ont fait la renommée de la formule.

«Révolution» conservera par ailleurs sa case horaire du dimanche soir, et mettra encore de l’avant des danseurs en solo, en duo ou en groupe, de tous les styles et de tous les âges.

Les deux premières saisons de «Révolution» ont été présentées à TVA aux automnes 2018 et 2019. La dernière édition, il y a un an et demi, a rallié une moyenne de 1 347 000 téléspectateurs.

À l’international

Autre bonne nouvelle, la COVID n’a pas empêché «Révolution» de se frayer un chemin dans les petits écrans d’ailleurs dans le monde. Des adaptations du succès québécois ont déjà été diffusées en Lituanie, en Chine et en Russie.

Dans ce dernier pays, la version locale (dont nous joignons ici des images) en est d’ailleurs à sa deuxième saison, tout comme en Chine, où «Révolution» cartonne au point d’avoir battu tous les records d’audience pour les émissions de danse dans les dernières années.

Le format a aussi été vendu en Espagne, en Pologne et en France.

«C’est avec joie que nous mettons une fois de plus les projecteurs sur des Québécois passionnés de danse qui exécuteront des numéros à couper le souffle. La tradition d’offrir aux téléspectateurs de TVA de grands rendez-vous rassembleurs et familiaux le dimanche soir se poursuivra l’automne prochain avec cette troisième saison de "Révolution"», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale chaînes et programmation, Groupe TVA.

«Le format "Révolution" est un autre succès qui confirme avec force le lien de proximité et l’attachement des téléspectateurs pour les contenus originaux, diffusés à TVA. Sans contredit, "Révolution" est un concentré d’intensité, d’émotion et d’énergie, une émission attendue avec impatience et qui rallie toutes les générations», ajoute Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.