Une édition virtuelle gratuite pour le festival Montréal/Nouvelles Musiques

La Société de musique contemporaine du Québec offre en ligne, gratuitement, jusqu’au 28 février, sa 10e édition du festival Montréal/Nouvelles Musiques.

Walter Boudreau, directeur artistique de l’événement, promet une série de prestations qui vont dépasser les bornes musicales. Onze concerts seront présentés sur la thématique «Au-delà des frontières» avec, en vedette, des ensembles contemporains montréalais.

On retrouvera des prestations des quatuors Molinari, Bozzini et Quasar, ainsi que de l’Ensemble contemporain de Montréal, SuperMusique, Paramirabo et plusieurs autres.

C’est le Vancouver Inter-Cultural Orchestra qui lancera le tout, ce soir, à 19h30, avec le concert Musiques sans frontières, qui proposera les nouvelles couleurs de la musique contemporaine.

Samedi, à 19h30, on fera revivre l’état d’esprit sans contrainte des années 1970 avec le concert Ode à L’Infonie. Le jeune ensemble 333 ToutArtBel, dirigé par Philippe Hode-Keyser, revisitera le projet fondé par Walter Boudreau et Raoul Duguay.

La Grande Nuit 2021, présentée le 27 février à 19h, propose une immersion dans un univers sonore spatialisé, du rétro des tables tournantes aux «technos» les plus innovantes.

Le 28 février, à 15h, des artistes offriront le conte musical Le piano muet de Gilles Vigneault et Denis Gougeon.

La programmation détaillée est en ligne à l’adresse festivalmnm.ca.