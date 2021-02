«C’était stressant» - Paul Byron

Paul Byron n’a pas caché qu’il a été décontenancé de voir son nom placé au ballotage par le Canadien de Montréal dimanche dernier.

«C’était stressant», a laissé tomber le petit attaquant vendredi, lors de sa première disponibilité médiatique depuis l’événement.

«Je ne savais pas ce qui allait m’arriver. Je voulais rester ici et je ne savais pas si une équipe voulait de moi.»

Le nom de Byron n’a finalement pas été réclamé, au grand bonheur du principal intéressé.

«Je ne voulais aller nulle part, a-t-il répété à plusieurs reprises. Mon agent m'a demandé si je voulais obtenir un nouveau départ avec une autre équipe et je lui ai dit non. On a une très bonne équipe et je veux l'aider à gagner.»

Byron a révélé qu’il avait tout de même passé une journée «normale» avec ses enfants et sa conjointe. D’ailleurs, il n’a pas parlé de la situation avec sa progéniture.

«Pour être honnête, je ne pense pas qu’ils auraient compris la situation. Le ballotage est un concept complexe pour un enfant. De son côté, mon épouse était en état de choc et très surprise. Elle m’a toujours supporté pendant ma carrière. [...] Elle a fait un très bon travail pour garder les choses en perspective.»

En faire plus

Cette semaine, Marc Bergevin a affirmé publiquement qu’il s’attendait à plus de trois de ses joueurs, dont Byron.

Le vétéran de 31 ans est en accord avec le directeur général du CH.

«Je sais que je suis capable d’en faire plus, a-t-il dit. Je suis capable de prendre un plus grand rôle. Je suis chanceux d’être encore ici.»

«Nous avons une excellente formation et malheureusement, on ne peut pas faire jouer 14 attaquants, a ajouté Byron. C’est une équipe dont je veux faire partie et avec qui je veux gagner. Je veux être le meilleur joueur possible pour le club. Je veux travailler plus fort et montrer que je suis capable de mieux jouer. J’ai hâte d’avoir l’opportunité de le démontrer.»

Le Canadien reprend l’action samedi soir contre les Maple Leafs et, à moins d’une grande surprise, ce ne sera pas lors de ce duel que Byron obtiendra son opportunité.

Vendredi, à l’entraînement, l’ailier était utilisé comme 13e attaquant.