COVID-19: près de 2000 nouveaux cas au pays

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 signalés vendredi a légèrement diminué au Québec, passant en 24 heures de 900 à 800.

La Belle Province a de plus déclaré 14 décès supplémentaires, dont un seul survenu au cours de la journée précédente. À ce jour, on cumule 280 687 cas et 10 278 pertes de vie.

Les hospitalisations continuent de diminuer (723, -24), de même que les gens nécessitant des soins aigus (127, -2). Depuis le 12 février, le nombre de nouvelles infections demeure sous la barre des 1000, ayant varié de 669 à 910 cas ces derniers jours.

Montréal (353 cas), la Montérégie (106 cas), Lanaudière (74 cas), Laval (73 cas) et les Laurentides (71 cas) sont les régions avec le plus de malades fraîchement diagnostiqués.

Plus de 9200 doses des deux vaccins approuvés par Santé Canada ont été administrées jeudi, pour un total global de 401 685.

«Les hospitalisations et les soins intensifs sont en [baisse] depuis plusieurs jours et le nombre de cas quotidiens en [bas] de 1000. Toutefois, la situation des variants est très préoccupante, malgré que seuls 16 cas variants sont confirmés, 264 échantillons sont en analyse. On suit la situation de près», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

De son côté, l’Ontario a répertorié 1150 infections et 47 décès de plus, portant ses chiffres à 290 771 cas et 6820 morts. Les régions de Toronto (376 cas), de Peel (264) et de York (108) demeurent sous la loupe des autorités, alors que la province a atteint les 518 834 doses administrées.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont respectivement comptabilisé sept et deux cas de plus vendredi.

En après-midi, le Canada comptait 839 455 cas (+1958) et 21 559 décès (+61)

La situation au Canada:

Ontario: 290 771 cas (6820 décès)

Québec: 280 687 cas (10 278 décès)

Alberta: 130 030 cas (1805 décès)

Colombie-Britannique: 75 327 (1321 décès)

Manitoba: 31 145 cas (878 décès)

Saskatchewan: 27 099 cas (362 décès)

Nouvelle-Écosse: 1604 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1417 cas (24 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 803 cas (4 décès)

Nunavut: 330 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 115 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 839 455 cas (21 559 décès)