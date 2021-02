Des centres d’amusement appellent à l’aide

S’ils reconnaissent que « ça ne serait pas responsable d’ouvrir », des centres d’amusement intérieurs réclament des aides financières plus adaptées à leur réalité, eux qui s’apprêtent à faire une croix sur la semaine de relâche.

« Depuis le 1er octobre 2020, on est fermés et il n’y a pas une maudite cenne noire qui entre dans nos business. Il faut réveiller les gouvernements que les prêts, ça suffit. On a besoin d’aide, de subventions », demande Alain Quirion, propriétaire de Mille-Pattes Amusements à Lévis.

Comme toutes les autres entreprises en difficulté, les centres d’amusement bénéficient de différents programmes gouvernementaux qui prennent la forme d’aides non remboursables et de prêts. Malgré tout, plusieurs joueurs de l’industrie seraient dans une situation précaire.

« On n’a aucune rentrée d’argent, mais on se réendette. Moi, je viens de me réendetter de 110 000 $, et ça vient de repousser ma retraite de 5 à 6 ans », dénonce M. Quirion.

Selon Maude Bourgault, copropriétaire du centre d’amusement Imaginarius à Québec, des entreprises ont déjà jeté l’éponge alors que d’autres sont sous « respirateur » et « très faibles ».

« Ça ne serait pas responsable d’ouvrir. [...] On comprend totalement, on est solidaires avec le gouvernement, mais il faut qu’il y ait des mesures qui suivent », estime-t-elle.

Moins de restrictions

Lorsqu’ils auront l’autorisation de rouvrir, ces propriétaires espèrent un environnement moins restrictif, sans quoi la rentabilité risque d’être difficile à trouver.

« Pour faire vivre un centre d’amusement, c’est les groupes d’école, les CPE, les fêtes d’enfant la fin de semaine. Tout ce qu’on n’a pas le droit de faire en pandémie », s’inquiète la partenaire d’affaires de Mme Bourgault, Isabelle Gagnon.

Si les centres d’amusement sont visés par un avis de fermeture dans les zones rouges et orange, des assouplissements pour la semaine de relâche permettront aux cinémas, aux arénas et aux piscines de reprendre une partie de leurs activités.

Bora Parc

Près de Québec, le Bora Parc estime qu’il y a une zone grise concernant la nature de son activité et tente de faire valoir ses arguments auprès de la Santé publique.

Le Village Vacances Valcartier aimerait pouvoir rouvrir son complexe aquatique en implantant des mesures comme une limite de clients, le port du masque et la distanciation.

« La santé demeure notre priorité, mais on pense être capable de le faire de façon sécuritaire, autant que n’importe quelle autre piscine ou hôtel », soulève la directrice des communications et du marketing, Sandra Nadeau. Au moment d’écrire ces lignes, le ministère de la Santé n’avait pas donné suite à nos questions concernant la situation des centres d’amusement et des parcs aquatiques.