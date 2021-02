Deux femmes se déguisent en grand-mères pour recevoir le vaccin

Deux femmes ont tenté de recevoir le vaccin contre la COVID-19 en Floride en se faisant passer pour des «grands-mères», jeudi.

De façon semblable au Québec, la Floride réserve ses doses de vaccin aux travailleurs de la santé et aux personnes âgées de plus de 65 ans. Les deux femmes dans la trentaine et la quarantaine ont toutefois réussi à contourner le système en se déguisant.

Elles ont réussi à obtenir leur première inoculation, mais leur stratagème a été découvert alors qu’elles s’apprêtaient à recevoir leur seconde dose.

Selon ABC News, les deux femmes portaient des bonnets, des gants et des lunettes afin avoir l'air plus âgées. Ce sont toutefois leurs permis de conduire qui ont vendu la mèche. Plusieurs se demandent d’ailleurs de quelle façon elles ont pu recevoir leur premier vaccin.

Le bureau du shérif du comté d’Orange a laissé partir les deux contrevenantes avec des avertissements pour intrusion.