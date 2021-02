Jamal Murray établit un sommet personnel

Le joueur de basketball canadien Jamal Murray a inscrit 50 points dans la victoire de 120 à 103 des Nuggets de Denver face aux Cavaliers, vendredi, à Cleveland.

Il s’agit d’un sommet personnel pour Murray, qui a aussi cumulé six rebonds et deux mentions d’assistance. Son coéquipier Nikola Jokic a, pour sa part, réussi un triple-double, lui qui a inscrit 16 points, en plus d’obtenir 12 rebonds et 10 aides.

Pour les Cavaliers, cette défaite était leur neuvième consécutive.

Ailleurs dans la NBA

À Orlando, Nikola Vucevic a réussi un triple-double pour mener le Magic vers un gain de 124 à 120 face aux Warriors de Golden State. Le joueur originaire de Monténégro a enregistré 30 points, 16 rebonds et 10 mentions d’aide.

À Philadelphie, Joel Embiid a lui aussi amassé 50 points pour aider les 76ers à vaincre les Bulls de Chicago par la marque de 112 à 105. Embiid a ajouté 17 rebonds à sa fiche.