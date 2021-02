Langues officielles: Mélanie Joly présente son «ambitieuse» réforme

La ministre Mélanie Joly a dévoilé vendredi les grandes lignes de sa réforme tant attendue sur les langues officielles, qui inclut notamment de nouveaux droits en matière de langue de travail et de service dans les entreprises de compétence fédérale au Québec.

Le document, intitulé «Français et anglais: vers une égalité réelle des langues officielles au Canada», propose aussi d’obliger la maitrise du français chez les juges de la Cour suprême, d’appuyer l’apprentissage du français chez les fonctionnaires fédéraux, et d’encourager l’immersion française d’un océan à l’autre.

Dans le communiqué diffusé vendredi matin, Ottawa reconnait que «le monde est en pleine évolution, et le développement fulgurant du numérique et du commerce international favorise l’utilisation de l’anglais».

«Le gouvernement du Canada doit donc prendre ses responsabilités pour protéger davantage l’utilisation de la langue française, appuyer la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et améliorer la gouvernance des institutions fédérales», a-t-on ajouté.

Les dynamiques linguistiques propres à chaque province seraient reconnues dans la loi, sans toutefois empiéter sur le maintien et la valorisation des langues autochtones.

«La réforme ambitieuse que nous présentons aujourd’hui vise à adapter la politique du gouvernement aux nouvelles réalités linguistiques du 21e siècle et à établir les fondations d’une loi dans laquelle tous les Canadiens et Canadiennes se reconnaissent», a déclaré la ministre Joly, spécifiant au passage que sa réforme «donnera les outils nécessaires pour favoriser l’égalité réelle entre le français et l’anglais».

Réactions contrastées

Les réactions aux propositions de la ministre Joly sur les langues officielles étaient contrastées, vendredi.

Le Bloc québécois et le Parti conservateur sont tous deux tombés à bras raccourcis sur le projet de loi, qui n’en fait pas assez pour protéger le français, selon eux.

Pour Mario Beaulieu, porte-parole en matière de Langues officielles du Bloc québécois, Ottawa devrait faire du Québec «le seul maître d’œuvre de l’aménagement linguistique au Québec», ce qui inclurait l’application de la loi 101 pour les entreprises fédérales, a-t-il fait savoir en entrevue.

Le conservateur Alain Rayes a abondé dans le même sens. «Certaines propositions de la ministre sont louables et vont de soi, mais malgré de belles promesses, elle ne s’engage qu’à investir pour réduire les listes d’attentes pour les cours d’immersion en français pour des élèves anglophones», a-t-il dit par communiqué.

Les réactions à l’extérieur de la scène politique tranchaient avec celles de l’opposition, à commencer par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, qui a «accueilli positivement» le document.

Même son de cloche du côté de la Fédération des communautés francophones et acadienne, qui s’est dit «très satisfaite». «On trouve dans ce document des mesures qui auront un effet transformateur sur le pays et sur la dualité linguistique», a dit son président, Jean Johnson.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a pour sa part «salué» la volonté du gouvernement de «renforcer l’usage du français dans les entreprises».

À Québec, le ministre responsable du Français, Simon Jolin-Barrette, a indiqué qu’il préférait analyser le dossier avant de commenter.