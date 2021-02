Le tramway, un projet pour les générations futures

Dans la dernière semaine, nous avons assisté à la dernière tentative du gouvernement de retarder le lancement du réseau de transport structurant. Un projet pourtant si nécessaire pour la Capitale-Nationale qui a grandement besoin d’un réseau de transport collectif permettant de desservir une grande portion de la population de la région, et ce, pour les années à venir.

Alors que la Capitale-Nationale présente enfin un projet d’envergure, il est décevant de voir le maire de Québec être obligé de donner une définition de centre-ville pour démontrer la pertinence du projet.

Les investissements routiers priorisés

C’est un excellent exemple de deux poids deux mesures si l’on compare l’empressement avec lequel le gouvernement a enchaîné des projets d’élargissement d’autoroutes, plus de 400 millions pour l’élargissement de l’autoroute Henri-IV, ou l’insistance avec laquelle le gouvernement s’entête à faire la promotion du projet du troisième lien alors qu’aucune étude n’est encore disponible afin d’appuyer la construction de cette infrastructure.

Durant les 10 dernières années, c’est plus d’un milliard de dollars qui auront été investis dans la réfection et l’élargissement du réseau routier de Québec. Pendant cette même période, quelles sommes furent investies dans le transport collectif?

Le gouvernement devrait avoir comme priorité de mettre en place un bureau permanent responsable du transport collectif pour tout le Québec. Ce genre d’initiative permettrait d’avoir un portrait d’ensemble de la situation québécoise en matière de transport collectif et assurerait que les transports collectifs obtiennent leur juste part.

Un geste pour les générations futures

À titre de membre des jeunes générations, nous tenons à rappeler au gouvernement la nécessité de faire preuve d’audace et de dévouement à l’égard du transport collectif, et ce, afin de lutter contre les changements climatiques qui nous affecteront tous et toutes.

Afin d’atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre, le Québec doit réduire ses émissions de 29 millions de tonnes. En 2018, nos émissions s’élevaient à 80 millions de tonnes de GES, dont près de 45% proviennent du transport.

Il s’agit donc d’un secteur prioritaire où le gouvernement se doit de poser des gestes au moment où nous n’avons jamais vu autant de véhicules sur nos routes, 6,6 millions en 2019. Alors que chaque Québécois détenant un permis de conduire possède 1,06 véhicule, l’offre de transport collectif doit être élargie afin de convaincre la population de réduire l’utilisation de la voiture. La ville de Québec se classait bonne dernière en 2017 en termes d’utilisation du transport en commun alors qu’à peine 11,1% de la population disait l’utiliser.

Au tout début de son mandat, le premier ministre faisait une profession de foi quant à l’importance de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques. Force est de constater que les années seront rapidement venues à bout des convictions environnementales du gouvernement.

De plus, alors que les sommes ne manquent pas pour le transport collectif à Montréal, il est tout à fait légitime que la Capitale-Nationale obtienne sa part d’investissements. Il est grand temps que le gouvernement cesse de ralentir la mise en chantier du tramway et lui donne son appui entier, il s’agit d’une étape essentielle vers un mode de vie où la voiture ne sera plus la seule option pour les résidents de Québec.

Pour que notre capitale nationale puisse prendre sa place à l’échelle internationale, pour la lutte contre les changements climatiques et pour la jeunesse, le gouvernement se doit d’appuyer le tramway.

Vincent Boulay, avocat, conseilleur sur le Comité national des jeunes du Parti Québécois et résident de Québec

Appui :

Justin Fortin, Président territorial jeune du Parti Québécois pour Capitale-Nationale-Est

Hubert Lebel, Président territorial jeune du Parti Québécois pour Capitale-Nationale-Ouest

Gabrielle Desjardins, conseillère sur le Comité national des jeunes du Parti Québécois et résidente de Québec