Ottawa demande un autre délai pour modifier sa loi sur l’aide médicale à mourir

Un autre délai a été demandé vendredi par le gouvernement fédéral relativement à la décision Truchon, qui doit entraîner une mise à jour de la Loi canadienne sur l’aide médicale à mourir (AMM).

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, et la ministre de la Santé, Patty Hajdu, réclament quatre semaines de plus auprès de la Cour supérieure du Québec afin que le Canada puisse se conformer à la décision Truchon rendue en septembre 2019.

Ottawa souhaite que la date limite pour modifier la loi, reportée à quelques reprises depuis un an, le soit à nouveau. Cette fois-ci, on demande un délai jusqu’au 26 mars prochain.

On évoque un processus de modification de la AMM «long et complexe», lequel pourrait mener à l’adoption d'un projet de loi C-7 d’ici la fin du mois. Celui-ci devra ensuite obtenir le sceau du Sénat.

«Le projet de loi C-7 propose d’importantes modifications aux dispositions du Code criminel sur l’AMM en réponse à la décision Truchon et aux résultats de consultations tenues en janvier et en février 2020. Nous sommes conscients que ces modifications représentent un virage important», ont indiqué les deux ministres dans un communiqué commun.

«Après des mois d’examen à la Chambre des communes ainsi qu’au Sénat, nous sommes arrivés à une étape critique, ont-ils aussi mentionné. Nous savons que les Canadiens, surtout ceux qui souffrent de façon intolérable et qui seraient admissibles à l’AMM en vertu des modifications proposées par le gouvernement, ont hâte que ces modifications entrent en vigueur. C’est pourquoi nous continuons d’appuyer la possibilité, pour les personnes au Québec, de demander des exemptions jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.»