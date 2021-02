«Poulet cru»: l’absurde succès de Véronique Cloutier et Mathieu Dufour

Quelle chanson s’est retrouvée en tête d’iTunes Canada aujourd’hui même, devançant Ed Sheeran, The Weeknd, Olivia Rodrigo et Ariana Grande? Poulet cru... de Véronique Cloutier et l’humoriste Mathieu Dufour. Un succès absurde pour une chanson qui l’est tout autant.

Le 30 octobre dernier, l’humoriste Mathieu Dufour a présenté une édition spéciale de son Show-rona virus sur Instagram. Comme à l’habitude, il y avait l’animatrice Véronique Cloutier parmi ses invités. Les deux complices, qui avaient partagé l’écran lors de 50 Instagram live au printemps 2020, se sont alors mis à improviser une chanson. En quelques secondes était nés Poulet cru et leur nouveau « duo » Matronique.

« C’est encore une fois à l’image de moi: une joke qui va trop loin et trop intense! lance Mathieu Dufour. Les paroles n’avaient pas vraiment de sens. Mais la chanson est restée dans la tête du monde. J’ai alors dit à Véro : on va la faire en studio. Je pense qu’elle ne me croyait pas! »

Ils ont fait appel au réalisateur Clément Leduc et lui ont demandé de créer un hit « de type Ed Sheeran rencontre Tiesto ».

Avant Noël, ils enregistraient la chanson. Poulet cru a officiellement été lancé mercredi dernier et le succès a été presque instantané. « C’est la folie, a dit Véronique Cloutier sur les ondes de Rouge. Je ne comprends rien. Mais ça me fait beaucoup rire quand on exagère quelque chose. »

L’animatrice a fait jouer un extrait de la chanson en ondes, sans pouvoir la mettre au complet « parce qu’il y a le mot "cul " à chaque deux secondes! ».

Grosses pointures

Ce matin, sur iTunes Canada, la chanson avait dépassé de très grosses pointures internationales : Afterglow (Ed Sheeran), Save Your Tears (The Weeknd), drivers licence (Olivia Rodrigo) et test drive (Ariana Grande).

Et au fait, quel était leur but avec ce morceau loufoque? « Il n’y a absolument rien derrière ça, répond Mathieu Dufour. Déjà qu’on soit rendu à sortir un single, ça va trop loin. (rires) J’aurais pu l’enregistrer avec mon cell et je l’aurais mis sur SoundCloud. Mais je trouvais ça drôle de le faire trop officiel pour ce que c’est. »

Devant le succès de la chanson, le duo Matronique n’aura d’autre choix que de tourner un vidéoclip. « Pourquoi pas? répond Mathieu. Il faudra voir avec Véro, qui est bien occupée. Mais peut-être que ça arrivera un jour. »