Après une semaine de repos, le Canadien de Montréal reprendra l’action face aux Maple Leafs de Toronto samedi soir, une équipe qui a disputé trois matchs pendant que le CH était sur pause.

Selon l’attaquant Phillip Danault, cette situation représente autant un avantage qu’un désavantage.

«Ça peut être un couteau à double tranchant, a-t-il imagé vendredi, après l’entraînement des siens. On pourrait sortir fort ou plus mou. Je pense qu’on va être solide. Nous sommes reposés et c’est de cette façon que nous devons voir les choses. Il faut faire attention. Notre première période et nos premières présences sur la glace seront très importantes.»

Chez les Leafs, le trio que pilote Auston Matthews est en feu. Lors des trois derniers affrontements du club de la Ville Reine, cette unité a produit 18 points.

Qu’à cela ne tienne, ça n’inquiète pas du tout Danault, qui aura la tâche de neutraliser ce trio également composé de Joe Thornton et de Mitch Marner.

«Il s’agit du même défi que nous avons tous les soirs, a affirmé le Québécois. Je suis toujours contre les grosses lignes adverses. [...] Ce n’est pas une tâche facile et nous savons que c’est une ligne très dynamique.»

«Ils sont très bons, mais ce n’est pas différent que d’affronter Connor McDavid ou Leon Draisaitl.»

Avec deux droitiers

Face aux Leafs, Danault évoluera avec Brendan Gallagher et Tyler Toffoli, comme ce fut le cas samedi dernier contre la même équipe.

Le joueur de centre est d’ailleurs très heureux d’évoluer avec deux joueurs qui tirent de la droite.

«Ça ne m’était jamais arrivé de jouer avec deux droitiers, a exprimé Danault. J’ai toujours voulu que cela m’arrive! Deux excellents tirs sur réception, nous avons un très bon trio pour l’instant. J’ai toujours eu l’idée en arrière de la tête, mais ce ne m’était jamais arrivé. Nous avons cliqué le week-end dernier et nous allons continuer sur le même cheminement.»

Formation du Canadien à l’entraînement :

Drouin - Suzuki - Anderson

Toffoli - Danault - Gallagher

Tatar - Kotkaniemi - Armia

Lehkonen - Evans - Perry

Byron

Chiarot - Weber

Edmundson - Petry

Mete - Romanov

Kulak

Price

Allen