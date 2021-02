Un tête-à-tête avec Schubert et Borodine

Le Club musical de Québec et la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal présentent, jusqu’au 4 mars, un concert de musique de chambre en webdiffusion avec le violoncelliste Stéphane Tétreault et le violoniste Blake Pouliot.

Les musiciens interpréteront un programme romantique avec le Quatuor à cordes numéro 2 du compositeur russe Alexandre Borodine et le Quintette à cordes en do majeur de Franz Schubert.

La violoniste Yukari Cousineau, l’altiste Brian Bacon et le violoncelliste Christophe Best, de l’Orchestre Métropolitain, accompagneront Blake Pouliot et Stéphane Tétreault. Le violoniste Blake Pouliot est artiste en résidence avec l’ensemble de Yannick Nézet-Séguin.

Les billets sont en vente sur les sites de la salle Bourgie et du Club musical de Québec.