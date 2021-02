DAVELUY, Rita



À Verdun, le 15 février 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Rita Daveluy, épouse de feu Gaston Valade. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Lavallée, Gilles Lavallée et Jean Lavallée, ses petits-enfants, spécialement Chantal Richer, ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Réal Morel pour leur soutien et les bons soins prodigués.