COSSETTE, Robert



À Sainte-Thérèse, le 7 février est décédé monsieur Robert Cossette, époux de madame Charlotte L'Italien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick et Michel (Jacinthe), ses petits-enfants : Julien, Laurent, Gabriel, Mélodie et Marilou, son frère Rénald (Johanne), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la Maison Aloïs-Alzheimer des Laurentides, le personnel du service de neurologie du CHUM, ainsi que les docteurs Zahi Khoury, Sylvain Chouinard et Martine Lafleur pour leur soutien et les soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire à la Maison Aloïs-Alzheimer (maisonalois.org) ou à la Fondation du CHUM (fondationduchum.com) serait apprécié.