ANDRÉ, Roger



À Laval, le 4 février 2021, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Roger André.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les proches se réuniront en toute intimité le samedi 27 février 2021 entre 13h et 16h au complexeUn hommage se tiendra au salon même à 16h. Tous pourront assister à l'hommage en direct de façon virtuelle en visitant la page de l'avis de décès au :