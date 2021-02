POULIN, Jean-Paul



À Laval, le 14 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Poulin, conjoint de Noëlla Nadeau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Théodore), Martine (Alain), Louis (Martine), Pascal (Marie-Josée) et Hugo (Manon); ses petits-enfants: Éric, Maxime, Gabriel, Sabrina, Jessica, Jean-Félix, Rebecca, Cédric, Olivier, Rosalie, Charles Antoine, Matis et quatre arrière-petits-enfants, Mattéo, Léanne, Lexis et Philippe; ses soeurs: Jacqueline, Sr Yolande et Pauline (Aimé).Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.