CARRIÈRE, Docteure Christiane



Native de Lachute, accompagnée et soutenue par sa famille, elle s'est éteinte en toute sérénité à sa demeure, le 15 février 2021, à l'âge de 71 ans.Prédécédée dans la mort par son père Fernando Carrière, sa mère Jeanne d'Arc Lafleur et son frère Jean-Marc, elle laisse dans le deuil ses deux filles Karine Bélair (Jean-Daniel Potvin) et Dre Patricia Bélair (Pierre-Emmanuel Pilon) ainsi que sa petite-fille Rose Potvin. Elle quitte également ses frères et soeurs Louise, Madeleine (Robert Harel), Lucie (Sylvain Péladeau), Charles-Alain (Kimberley Laurin) et Louis-Philippe (Isabelle Viger) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents, patients et amis.Docteure Carrière a exercé sa profession de chirurgienne-dentiste à Lachute pendant quarante-six ans et était appréciée de tous pour son professionnalisme et son humanité.Une rencontre aura lieu à Lachute au Salon Funéraire Roland Ménard et sera suivie d'une messe en l'église Sainte-Anastasie, en privé.L'inhumation au cimetière paroissial se fera à une date ultérieure.