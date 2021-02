BOISSEAU MORRISSEAU

Lucie



À Laval, le vendredi 12 février 2021, à l'âge de 93 ans est décédée Lucie Boisseau, épouse de feu Guy Morrisseau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Michel (Elaine Perras), feu Chantal (Jean Bouffard), ses petits-enfants Martine (Simon), Yann (Maryse), Emilie (Stéphane), Valérie, Philip, Stéphanie (Jessica) et Gabrielle (Benjamin), ses arrière-petits-enfants Zoey, Myla, Dylan et Caly, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousine, plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira en privé, au complexe funérairele samedi 27 février 2021. Des funérailles intimes suivront ce même jour.Une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure.Des dons en sa mémoire à la Fondation québécoise du cancer ou des offrandes de messes seraient appréciés.