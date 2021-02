RUEL, Claire



La famille de Claire Ruel Charlebois a le regret d'annoncer son décès survenu le 15 février 2021 à Pointe-aux-Trembles, à l'âge de 82 ans.Épouse de feu Jean Charlebois, elle laisse dans le deuil ses filles Céline (Alain), Sylvie, Marie-France (Luc) et Josée (Daniel), ses petits-enfants Jean-Simon, Mélissane, Joanie, Jade, Marie-Joëlle, Claudie-Anne, Pier-Luc, Marie-Andrée et Rachel, ses huit arrière-petits-enfants, sa soeur Nicole et son frère Jean-Guy ainsi que parents et amis.En raison des conditions actuelles, la famille lui rendra hommage en privé.