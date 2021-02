SAVOIE, Clothilde / Claudette Dufour



Née à Neguac (NB) le 1er juillet 1927, Clothilde Savoie (Claudette Dufour), fille d'Hélène Robichaud et de Maurice Savoie, épouse divorcée de feu Maurice Dufour, est décédée à Montréal le 1er février 2021, à l'âge vénérable de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Denise), André (Diane), Normand, Ginette et Jean-Claude (Amanda), ses petits-enfants Sara, Claude, Maude, Simon, Jonathan, Mathieu, Laurence, Élizabeth, Thomas et ses arrière-petits-enfants Éli, Maya et Damien.La pleurera aussi, sa grande famille Savoie ; Hélène, Marie, Véronique, Réal, Marcel, Jean-Yves, Céline, Roger et Linda avec leurs conjoints/es et enfants, ainsi que les familles de ses frères qu'elle est partie rejoindre Pierre, Edgar, Maurice et Réginald.À cause des circonstances sanitaires actuelles, la cérémonie de mémoire aura lieu à une date qui sera communiquée ultérieurement.