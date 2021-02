SYLVESTRE, Jean-Marie



Le 13 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Jean-Marie Sylvestre, époux de Huguette Gervais. Il était le fils de feu Prosper Ernest Sylvestre et de feu Yvonne Kenler.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cinq enfants Maryse, Daniel, Janet (Jean-Guy), Hugo (Elyzabeth) et Isabelle, ses huit petits-enfants Julie (Julien), Léo, Ariane (Gabriel), Cynthia (Mathieu), Alexandre, Adam, Maude et Sophie, ses quatre arrière-petits-enfants Mélody, Myla, Ludovic et Antoine, ses frères, sa soeur, sa belle-soeur, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée dans l'intimité de sa famille.www.dignitequebec.com