ALLAIN, Elmire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Elmire Allain, survenu le 9 février 2021, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Claude Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Josette (Daniel Giroux), Marc (Pia Hallak) et Pierre (Anne Lévesque), ses petits-enfants, Amélie, Marie-Christine, Tristan, Patrick et Sophie, ses arrière-petits-enfants, Nathan, Ariana et Maverick, ses soeurs, Rita, Gloria, Florence, Yvonne et Léa (Abel), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Laval.