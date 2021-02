MALO, Gilles



À Saint-Jérôme, le 16 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gilles Malo, époux de Mme Renée Chartiez.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Stéphanie) et Mariebelle (Scott), ses petits-enfants Félix, Lily et Luca, ses frères et soeurs feu Raymonde (feu Raymond), Claire (feu Jacques), Paule (Harold), Jacques (Raymonde), Claude (Francine), feu Lorraine (Claude), Lucie (Jean), Bernard (Diane), Normand (Lise), Anne (Luc) et Sylvie (Raymond) ainsi que plusieurs autres parents et amis.**En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille.