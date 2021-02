MIRON (née LABELLE), Carmen



À son domicile de Saint-Jérôme, entourée des siens, le 15 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Carmen Labelle, épouse de feu Alphonse Miron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie, Donald (Manon Lascelles), Mario (Natalie Yanosev) et Stéphane (Patricia Guindon), ses petits-enfants Johanie, William, Léanne et Olivier, son frère Réal, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Dans les circonstances actuelles, les rituels auront lieu dans l'intimité.La famille tient à remercier spécialement le Dr Gilbert Gagné pour les bons soins prodigués ainsi que pour tout le support quotidien apporté durant les derniers moments.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.