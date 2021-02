GRENIER THIFFEAULT

Fernande



À sa maison (PAT) Montréal, le 13 février 2021, s'est éteinte Madame Fernande Grenier Thiffeault, épouse de feu Marcel Thiffault, à l'âge de 94 ans et 7 mois.La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylvie Paquette), Rémi, Ginette (Jacques Daudelin), Guylaine (Gérald Rivest), Chantale (Thomas Picard), Parise (Antonio "Tony" Filato), Nancy (Georges Picard), feu Line, Patrice (Johanne Béland), Sylvain (Linda Salerno), Josée, Janie (Mario Parisé), Martin et Mario. De plus, elle laisse ses 30 petits-enfants et 31 arrière-petits-enfants; sa soeur Lucille et son frère Léo; sa belle-soeur Clémence (Viateur Lafrenière); ses neveux et nièces, cousins, cousines, leurs compagnons de vie et ami(e)s.La famille se recueillera en privé la fin de semaine du vendredi 26 février au dimanche 28 février 2021, à la140, RUE ST-AIMÉLOUISEVILLELe service funéraire à l'église Saint-Antoine de Padoue et l'inhumation au cimetière paroissial auront lieu à une date ultérieure, soit le 12 juin 2021.Télécopieur: 819-228-3653Courriel: condoleances@richardphilibert.ca