CORTELLINO, Victor



À Châteauguay, le 11 février 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Victor Cortellino, époux de feu Mme Maria Galliano.Il laisse dans le deuil ses enfants : Joseph (Diane), Maria (Jacques), Pasqualina (Jean), Carmela (Mario), Michel et Jean-Claude, ses 12 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, ses frères et sa soeur : François, Carmela, Angelo et Michel, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé, en l'église Saint-Joachim de Châteauguay.450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire :