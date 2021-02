MORIN, Élise née Chesler



De Montréal, le 15 février 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Élise Chesler, épouse de feu Jean-Pierre Morin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Alain), Hélène, Patricia (feu Patrick Lambert), les petits-enfants: Véronique (Luc), Jean-Philippe (Christel), Gabriel, ses arrière-petits-enfants: Mathéo et Féelicia, ses soeurs: Jeannine, Victoire et feu Françoise, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille désire remercier le personnel de l'unité 2, spécialement Kevin, du CHSLD Heather pour le soutien et les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.