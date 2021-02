LAROCQUE, Jules



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jules Larocque, le 15 février 2021 à l'âge de 92 ans. Il fut prédécédé par sa première épouse Pauline Laurin ainsi que sa deuxième épouse Réjane Madore.Il laisse dans le deuil ses filles, Diane Larocque (feu Jim Thomson) et Carole Larocque (Jérôme Poulin), sa soeur Hélène Larocque, ses belles-filles Johanne Dandaneau et France Vanier (Jacques Vanier), ses petits-enfants Caroline Thomson (Colin Yee), Jennifer Thomson (Kevin Lantaff) et Catherine Vanier (Martin Beauregard), Léo et Simon Poulin, ses arrière-petits-enfants Emma, Alexandre, Sienna, London et Olivia, ainsi que plusieurs parents et amis.