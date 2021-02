VINET (née Julien), Claire



Le 4 février, à l'âge de 85 ans est décédée Claire Julien, épouse de feu Jean-René Vinet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Paul) et Normand, son petit-fils Gabriel, sa soeur Annette et son frère Roger, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des condition actuelles de pandémie, la famille accueillera leurs proches sur invitation à7679 BOUL TASCHEREAUBROSSARD, QC J4V 1A2Pour ceux qui le désirent, une captation vidéo de la cérémonie sera disponible en direct et en rediffusion dès le 26 février 2021 à 15h auwww.funeraweb.tv