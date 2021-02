LAVOIE, Francine



À Laval, le 14 février 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Francine Lavoie, fille de feu M. Armand Lavoie et feu Mme Rita Hamon.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Carole et Manon (Richard Blondeau), ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu dimanche, le 28 février 2021, à 16h. La famille lui rendra hommage en toute intimité étant donné les circonstances actuelles.Des dons à la SPCA ou à Centraide seraient appréciés.