Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Soirée Jazz

Après un succès virtuel l’automne dernier, le Festival Québec Jazz en juin revient cet hiver avec sa série Hommage aux grands du jazz. Cette nouvelle série s’amorce ce soir, à 21 h, avec un concert hommage au musicien américain David Sanborn, qui sera livré par le saxophoniste Joël Thibault et son groupe The Outsiders. On peut s’attendre à une performance qui mariera le jazz fusion, le funk et le swing. Captés dans le quartier St-Roch, d’autres spectacles sont à l’affiche les 26 et 27 février, ainsi que le 6 mars.

► Où : En ligne

► Coût : 15 $

— Sandra Godin

Bowling ou curling ?

Les membres de Bleu Jeans Bleus sont de petits coquins. Dans leur nouveau vidéoclip pour la chanson Veux-tu jouer un bowling ?, on aurait naturellement pensé que les musiciens nous emmèneraient dans une salle de quilles. Après tout, c’est le sujet de cette loufoque chanson. Mais ô surprise ! Contre toute attente, on suit plutôt le groupe dans de rocambolesques aventures... de curling ! Superbement réalisé par Matt Charland, le clip nous montre des images cinématographiques de ce sport qui gagne de plus en plus d’adeptes.

► Où : YouTube

► Coût : Gratuit

— Raphaël Gendron-Martin

Hommage à Brel

Pierrot Fournier a chanté Brel une vingtaine de fois avec un orchestre symphonique. Et ça paraît.

Il le démontre tout au long d’un excellent concert enregistré le 11 février dernier avec l’Orchestre symphonique de Québec et sous la direction du chef David Martin.

On retrouve les classiques Les Bourgeois, Ces gens-là, Voir un ami pleurer, Les bonbons, Ne me quitte pas et La quête.

C’est bon, c’est très beau et c’est en ligne jusqu’à dimanche, sur les plateformes sociales de l’Orchestre symphonique de Québec.

► Où : YouTube

► Coût : Gratuit

— Yves Leclerc