Le hockey allemand: une refonte du programme qui a tout changé

En 2014, le hockey allemand traverse une crise. Le niveau est à son plus bas. Non seulement l’équipe nationale est-elle incapable de qualifier le pays pour les Jeux olympiques de Sotchi, mais la nation chute au 13e rang du classement international. Un recul inacceptable pour ce pays parvenu à se hisser au 8e rang en 2011.

On décide alors de faire table rase. À l’élection suivante, Franz Reindl devient le président de la Fédération allemande de hockey sur glace. Prolifique attaquant à l’époque de l’Allemagne de l’Ouest, l’homme alors âgé de 61 ans procède à une refonte complète de la structure du hockey allemand.

Avec son comité, il met sur pied le programme PowerPlay 26, baptisé ainsi en raison de l’objectif à long terme du programme : être compétitif sur la scène internationale et avoir de réels espoirs de médailles aux Jeux olympiques de 2026.

Toutefois, pour espérer atteindre cet objectif, il faut que la base de la pyramide soit forte. C’est pourquoi on déploie également un objectif à court terme : promouvoir le hockey chez les jeunes enfants et améliorer l’efficacité du développement.

« Les équipes professionnelles ont embarqué dans le projet. En travaillant main dans la main avec la DEL, ça a accéléré le processus, a indiqué M. Reindl dans une généreuse entrevue accordée au Journal de Montréal. Il y a maintenant quatre centres d’excellence pour le hockey en Allemagne. L’objectif, c’est que toutes les équipes professionnelles en aient au moins un.

« On compte officiellement un peu plus de 21 000 joueurs, mais il y en a encore plus si on compte ceux qui ne jouent pas dans le hockey organisé. Depuis 2015, on voit une augmentation d’environ 12 % à 15 % des inscriptions chez les jeunes de moins de 12 ans. Tant chez les garçons que chez les filles. Ça va très bien », a-t-il ajouté.

Étoiles payantes

En parallèle, on ébauche un système de récompenses : le programme des cinq étoiles. Pour obtenir chacune des étoiles, les associations doivent répondre à plusieurs critères précis. Plus l’association répond aux standards, plus elle récolte de points. Pour chaque catégorie, lorsqu’elle atteint un certain seuil (80 %), elle obtient une étoile. Plus une association affiche d’étoiles dans son cahier, plus elle obtient de subventions de la part de la fédération.

« Ça fonctionne à merveille. Au départ, seulement quatre associations avaient les cinq étoiles. Maintenant, je crois que nous sommes rendus à 12 », s’est réjoui M. Reindl, précisant que le pays compte près d’une soixantaine d’associations dans son programme de développement.

La quantité de joueurs, les programmes de recrutement, la qualité des entraîneurs et le temps passé sur la glace par les joueurs constituent les critères à remplir pour obtenir les quatre premières étoiles.

Ce n’est qu’une fois que les quatre premières étoiles sont acquises qu’il est possible de mettre la main sur la cinquième : obtenir une autre surface de jeu.

« C’est fantastique. Les équipes vont à la Ville et au gouvernement pour demander une deuxième glace. Il fut un temps où on fermait des patinoires, maintenant la tendance est renversée », a déclaré M. Reindl.

Et quel est le ratio entre les heures d’entraînements et les heures de matchs ?

« Je sais qu’au Canada, l’écart est bien moindre. Mais, chez nous, au niveau junior, on parle de 70 % d’entraînement et de 30 % de matchs. Les joueurs disputent deux matchs par semaine et s’entraînent tous les autres jours, deux fois par jour (incluant le hors glace), a expliqué M. Reindl. C’est notre ratio le plus serré. La différence est encore plus marquée dans les niveaux inférieurs. »

Déjà des résultats

Si on se fie aux dernières séances de sélection, l’Allemagne semble être sur le bon chemin. Il y a quelques mois, Tim Stützle (3e), Lukas Reichel (17e) et John-Jason Peterka (34e) ont été sélectionnés parmi les 34 premiers au repêchage de la LNH. Moritz Seider (6e, en 2019) et Dominik Bokk (25, en 2018) ont été des choix de premiers tours.

« Ce sont des jeunes qui avaient 11-12 et 13 ans en 2015. Ils étaient déjà là lorsqu’on a instauré le programme. Ça signifie que ça fonctionne. Par conséquent, nous sommes heureux de voir certains talents émerger, mais nous sommes également excités, car on sait qu’il y en a encore plus qui s’en viennent. »

Franz Reindl raconte que beaucoup de mentorat est fait auprès des entraîneurs des structures mineures pour s’assurer qu’un enseignement de qualité est offert aux jeunes hockeyeurs allemands. La fédération compte une dizaine d’entraîneurs qu’elle a attitrés à cinq associations. Chaque semaine, ils se promènent d’une association à l’autre pour analyser l’enseignement et l’évolution des hockeyeurs.

« Pour moi, c’était la clé, a soutenu l’homme de hockey. Ça fait grandir le développement beaucoup plus vite parce que la structure est bien meilleure. »

Les entraîneurs de la fédération en profitent également pour dénicher les meilleurs talents.

« Autrefois, on attendait que les bons joueurs viennent à nous, on attendait de les découvrir. Maintenant, on va à leur recherche en se promenant d’une équipe à l’autre », a-t-il indiqué.