ROGER, Raymond



À Longueuil, le 14 février 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Raymond Roger, époux de Mme Marielle Fontaine Roger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils, Stéphane et sa conjointe, Diane, ses petits-enfants, Sarah, Ariane et Gabrielle, ses frères, Serge (Georgette) et Jean (Rose-Andrée), son beau-frère, Jean (Francine) et sa belle-soeur, Lucie (Robert), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Vu la situation sanitaire actuelle, un hommage lui sera rendu sur invitation à la:Ceux qui le souhaitent, peuvent assister dans le confort de leur foyer à la cérémonie diffusée sur le web, en cliquant sur un lien dans l'avis de décès de la Coopérative.