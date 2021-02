LAGRANGE, Irène



Irène Lagrange née à Val d'Espoir, comté de Gaspé, QC, est décédée à l'âge de 82 ans, le 27 janvier 2021 à l'hôpital Cité de la Santé de Laval.Elle laisse dans le deuil, son conjoint Alberto Taddeo, sa fille Johanne Duguay (Gaétan), son fils Clément Duguay (Joelle), sa soeur Solange (Jean-Guy), ses frères Rosaire et Jean-Luc (Gisèle), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que ses amis.Ses funérailles auront lieu le 12 juin 2021 à 11 heures à l'église St-Elzéar à Vimont, Laval, située au 16 boul. St-Elzéar E, Laval, QC, H7M 1C2. Si les consignes sanitaires le permettent, ses cendres seront exposées à l'église une heure avant la messe.Plutôt que d'offrir des fleurs, la famille souhaite que vos marques de sympathie s'expriment par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, ainsi qu'à la Société de recherche sur le cancer, dont Mme Lagrange était membre du cercle d'or des donateurs.