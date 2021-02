FORGET CHÉNIER, Micheline



À Laval, le 1er février 2021, notre petite maman d'amour, Micheline Chénier Forget, épouse de feu Lorenzo Forget, est décédée à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Jacques), André (Anne), feu Daniel et Yves, ses petits-enfants Benoît, Patrice, Marie-Andrée et David, ses arrière-petits-enfants Loïc et Liana, ses filleul(es), neveux et nièces, parents et amis.La famille se réunira pour cérémonie à une date ultérieure qui vous sera communiquée viaLa famille désire remercier le personnel de la Villa Loggia à Laval pour les bons soins reçus et toute l'attention et l'amour qu'on lui a donnés.