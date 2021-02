LAMARRE AUGER, Denise



Le 13 février dernier, à l'âge de 76 ans, est décédée Denise Auger, fille de feu Fernand L. Auger et feu Gertrude Vézina, épouse de feu Marcel Lamarre.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Jacques Nadeau) et son fils Alain (Guylaine Messier); sa petite-fille Noémie, ses beaux-petits-enfants Marc-André et Catherine; sa soeur Suzanne Auger et son frère Raymond Auger (Christine Potvin); sa nièce Yansou Girard-Auger et autres parents et amisNous tenons à remercier toute l'équipe des soins du Centre Saint-Lambert ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Charles-LeMoyne pour leur dévouement ainsi que la qualité des soins prodigués.En raison des circonstances actuelles en lien avec la pandémie, les funérailles seront célébrées dans l'intimité avec la famille immédiate le samedi 27 février.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne. https://www.fhclm.ca/Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur le site dewww.dignitequebec.com