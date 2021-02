FOREST, André



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. André Forest, époux de Mme Juliette Beaudry. Il est décédé à l'âge de 86 ans le 12 février 2021 à 1h44 à l'hôpital Pierre LeGardeur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés Jean-Marc, Claudine et Sylvain, ses deux trésors Christina et Sabrina, ses frères et soeurs Marielle (Marcel Plouffe), Lucille, Richard, Jacques et Diane, ses beaux-frères et belles-soeurs Yvon, Joseph (Jacqueline), Gérard (Diane) et Elisabethe ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 février de 10h à 14h au371, BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION, QC J5W 1S4450-589-5505 www.guilbault.infosuivi du service à l'église.