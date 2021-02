Couvre-feu: une personne sur deux dans les taxis reçoit une contravention

Certains citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu se croient immunisés aux contraventions remises dans le cadre du couvre-feu parce qu’ils se trouvent dans un taxi.

Or, les policiers de la municipalité de la Montérégie ont remis des contraventions à une personne sur deux interceptées à bord d’un taxi pendant les heures de couvre-feu.

«C’est sûr qu’il y en a quelques-uns qui, après s’être enfargés dans deux ou trois menteries, finissent par avouer qu’ils revenaient de souper chez des amis», affirme Julie-Maria Lang du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Souvent, c'est des gens qui sont reliés à la criminalité. Moi, je suis intervenu avec quelqu'un qui disait être "tatoueur de nuit"», raconte l’agent Michael Martin.

Depuis le début de ces nouvelles mesures sanitaires, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à 4700 interceptions qui ont mené à 180 constats d’infraction et à 147 avertissements.

«Par exemple, il y avait deux personnes qui pouvaient ensemble promener le chien. Bon, un couple, un monsieur et une madame. Le décret dit que c'est une personne. On pouvait donner un avertissement là-dessus, mais clairement, c'est une situation qu'on ne tolère pas à répétition», poursuit l’agente Lang.

La présence policière a permis de réduire le nombre de cas de COVID-19 dans la province, croit Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Celle-ci souhaite d’ailleurs une présence accrue des agents pendant la semaine de relâche.

«Je pense que le succès qu’on a vu au niveau des chiffres est, entre autres, dû au travail qu’ils ont fait de prévention et d’intervention pour assurer le maintien des règles sanitaire et ça va être d’autant plus important à cette période de relâche où il y a moins d’activités, il y a moins de possibilités, donc on va retrouver une masse de gens au même endroit, alors il faut absolument que les policiers soient très présents, pour s’assurer que les règles soient respectées», soutient-elle.

Les policiers vont faire sentir leur présence. Il y a entre autres l'achalandage dans les commerces et les rassemblements dans les résidences qui seront surveillés de près.

- D'après les informations de Denis Therriault