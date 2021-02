COVID-19: baisse des cas au Québec, hausse en Ontario

Une légère baisse des infections liées à la COVID-19 a été mesurée samedi au Québec, alors que l’Ontario a rapporté une hausse des contaminations.

En 24 heures, le nombre de cas dans la Belle Province est passé de 800 à 769. Dans la province voisine, la plus populeuse au pays, les infections ont suivi le chemin contraire en grimpant de 1150 à 1228.

La Belle Province a de plus recensé 14 nouveaux décès. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, on cumule désormais 281 456 cas et 10 292 pertes de vie. Heureusement, les hospitalisations continuent leur descente (700, -23), mais tout demeure fragile en raison de la menace des nouveaux variants. Il y a désormais 120 Québécois aux soins intensifs, en baisse de sept.

Montréal (334 cas), la Montérégie (119 cas), les Laurentides (117 cas) et Laval (89 cas) sont les régions où le plus de nouveaux cas ont été annoncés samedi.

Le nombre de doses de vaccin administrées a bondi à 15 386 vendredi, ce qui fait en sorte que 329 324 doses ont jusqu’ici été données sur les 401 685 doses en stock.

«La situation est très encourageante, mais pour que l’ensemble des indicateurs reste à la [baisse], il ne faut pas relâcher les efforts. Il faut continuer de respecter les mesures et, surtout, aller se faire dépister au moindre symptôme. Il faut empêcher les variants de se propager», a dit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En Ontario, outre les 1228 contaminations comptabilisées samedi, on ajoute 28 fatalités, pour de nouveaux totaux de 291 999 cas et de 6848 morts. Toronto (331 cas) et les régions de Peel (228 cas) et de York (132) figurent toujours en tête de la pandémie en sol ontarien.

Samedi matin, le Canada comptait un cumulatif de 842 563 cas (+1997) et de 21 618 décès (+42).

La situation au Canada:

Ontario: 291 999 cas (6848 décès)

Québec: 281 456 cas (10 292 décès)

Alberta: 130 335 cas (1812 décès)

Colombie-Britannique: 75 835 (1327 décès)

Manitoba: 31 235 cas (879 décès)

Saskatchewan: 27 245 cas (365 décès)

Nouvelle-Écosse: 1604 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1417 cas (24 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 863 cas (4 décès)

Nunavut: 332 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 115 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 842 563 cas (21 618 décès)